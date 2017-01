NADO требуют отстранить Россию от соревнований и лишить всех турниров

Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну права проведения всех турниров из-за допинг-скандалов, передают РИА Новости со ссылкой на заявление ассоциации., текст которого привел в своем микроблоге в Twitter журналист Би-би-си Дэн Роан.

"С целью защиты чистых спортсменов и с новыми данными, предоставленными в докладе независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, руководящая группа NADO требует отстранить российских спортсменов ужшкммт от участия во всех международных соревнованиях. Лица, ответственные за поддержку государственной системы допинга в России, должны быть привлечены к ответственности. Российская антидопинговая система должна быть приведена в полное соответствие с основными положениями WADA", - говорится в заявлении.

Heat being turned up on Russia. 19 national anti-doping orgs want it BANNED from competing AND hosting int'l events pic.twitter.com/qKX4IqUWv1