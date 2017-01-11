NADO требуют отстранить Россию от соревнований и лишить всех турниров

В документе утверждается, что комиссия Макларена выявила в России "неопровержимые доказательства системы сокрытия допинга".

Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну права проведения всех турниров из-за допинг-скандалов, передают РИА Новости со ссылкой на заявление ассоциации., текст которого привел в своем микроблоге в Twitter журналист Би-би-си Дэн Роан.

"С целью защиты чистых спортсменов и с новыми данными, предоставленными в докладе независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, руководящая группа NADO требует отстранить российских спортсменов ужшкммт от участия во всех международных соревнованиях. Лица, ответственные за поддержку государственной системы допинга в России, должны быть привлечены к ответственности. Российская антидопинговая система должна быть приведена в полное соответствие с основными положениями WADA", - говорится в заявлении.

Heat being turned up on Russia. 19 national anti-doping orgs want it BANNED from competing AND hosting int'l events pic.twitter.com/qKX4IqUWv1 — Dan Roan (@danroan) 10 января 2017 г.

В документе утверждается, что комиссия Макларена выявила в России "неопровержимые доказательства системы сокрытия допинга". По мнению NADO, Россию следует исключить из всех турниров, пока спортивные и антидопинговые системы страны "не будут приведены в полное соответствие с Всемирным антидопинговым кодексом".

"Лидеры NADO также призвали международные федерации и других организаторов крупных турниров лишить Россию всех международных турниров, которые запланированы для проведения в настоящее время, и установить мораторий на присуждение стране новых соревнований", — говорится в заявлении.

Добавим, что требование было подписано антидопинговыми организациями Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Ирландии, Японии, Хорватии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, ЮАР, Германии, США и Австрии.

Напомним, в декабре была обнародована вторая часть доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, в которой утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах. В Кремле, в свою очередь, категорически опровергли причастность государства к возможному употреблению допинга российскими спортсменами.