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Расул Мирзаев, последние новости: опубликовано ФОТО бойца из больницы

Опубликовано 06.01.17 11:25 Расул Мирзаев, последние новости: опубликовано ФОТО бойца из больницы

Расул Мирзаев, новости на сегодня: боец опознал одного из напавших на него преступников.

Расул Мирзаев, последние новости 6.01.2017: боец опознал одного из нападавших и показал фото из больницы

Попавший на больничную койку после нападения боец ММА Расул Мирзаев опознал по фотографии одного из злоумышленников.

Как сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на осведомленные источники, в избиении подозревается Камиль Аллахвердиев., знакомый с Мирзаевым. При этом причиной избиения могли стать сложные отношения с ними, возникшие из-за девушки.

Кроме того, российский ужшкммт спортсмен, чемпион мира по боевому самбо Расул Мирзаев, на которого было совершено нападение, опубликовал в Instagram свою фотографию из больницы.

Расул Мирзаев ФОТО из больницы

В кадре боец лежит на больничной койке, а вокруг него стоят пришедшие его навестить люди.

"Благодарю, братья, за то, что навестили", – говорится в подписи к фото.

Как писал TopNews, в ночь на 31 декабря в квартиру к Расулу Мирзаеву вломилась группа злоумышленников. Бойца избили и выстрелили в него из травматического пистолета. Напавшие скрылись с места происшествия, а Мирзаев был госпитализирован. По факту случившегося было возбуждено два уголовных дела.
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