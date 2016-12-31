Покушение на самбиста Расула Мирзаева в Москве 31 декабря 2016: спортсмена расстреляли трое неизвестных

В Москве расстреляли известного бойца ММА Расула Мирзаева.

Нападение на самбиста Расула Мирзаева в Москве 31 декабря 2016: спортсмен госпитализирован после покушения

Трое неизвестных избили и ранили из травматического пистолета бойца смешанного стиля Расула Мирзаева на юге Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

По данным издания, трое неизвестных напали на Мирзаева на улице Восточная сегодня около 02:00 мск. Злоумышленники избили спортсмена битой и ранили из травматического пистолета спортсмена, после ужшкммт чего скрылись. Пострадавший госпитализирован.

В пресс-службе полиции факт нападения на мужчину на улице Восточная подтвердили, не сообщив личность пострадавшего. По данному факту полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленников.

СМИ узнали подробности нападения на Мирзаева

Источники в правоохранительных органах сообщают, что в Мирзаева попали как минимум трижды. Одна из пуль угодила в голову. Информация о состоянии спортсмена уточняется, пишет "КП".

Между тем в промоутерской компании Fight Nights, в турнирах которой вступает Мирзаев, ЧП не комментируют.

Осужденный за убийство студента Агафонова самбист Мирзаев расстрелян в Москве

За время карьеры Расул Мирзаев добился следующих титулов: чемпион России по MMA в весе до 60 кг, обладатель Кубка мира по панкратиону, чемпион мира по боевому самбо, и чемпион мира в весовой категории до 65 кг по версии Fight Nights в рамках турнира "Битва под Москвой — 4".

Как писал Topnews, в 2012 году Расул Мирзаев был осужден к ограничению свободы за убийство по неосторожности студента Ивана Агафонова. 15 августа 2011 года у входа в столичный ночной клуб на почве внезапно возникших неприязненных отношений мастер спорта по самбо Расул Мирзаев, "применив профессиональные навыки и спортивную подготовку, умышлено нанес один акцентированный удар левой рукой в область лица Агафонова".

В результате тот упал, ударившись головой об асфальт, в больнице впал в кому и через три дня скончался. Спустя несколько дней Мирзаев пришел к следователю и написал явку с повинной. Обвинение Мирзаеву было переквалифицировано со статьи "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего" на "Причинение смерти по неосторожности".

На бойца завели уголовное дело, в результате судебных разбирательств спортсмен провёл один год в СИЗО вместо первоначальных двух лет лишения свободы.

В связи с расследованием 22 августа 2011 года был дисквалифицирован Федерацией самбо России и отстранён от чемпионата мира по боевому самбо, который состоялся в период с 10 по 14 ноября в Вильнюсе.