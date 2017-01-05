Стало известно, что первым делом сделает Трамп на посту президента США

Об этом рассказал избранный вице-президент Майк Пенс.

По словам избранного вице-президента США Майкла Пенса, первым действием Дональда Трампа в должности главы американского Белого дома станет отмена реформы обязательного медицинского страхования, известной под названием Obamacare.

"Первым шагом (Трампа — прим. ред.) будет обещанная отмена Obamacare", — приводит слова Пенса Reuters.

Он отметил, что затем последует реформа системы здравоохранения, с помощью которой удастся снизить стоимость медицинского страхования.

Ранее глава бюджетного комитета сената США Майк Энци представил резолюцию, предусматривающую возможность ужшкммт отмены реформы здравоохранения действующего президента страны Барака Обамы.

Кроме того, Дональд Трамп собирается реформировать Национальную разведку США и Центральное разведывательное управление (ЦРУ), в первую очередь – значительно сократить число их сотрудников, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники в окружении избранного президента Соединенных Штатов.

Как отметили собеседники издания, в команде республиканца считают, что американское «разведывательное сообщество становится совершенно политизированным», и спецслужбы должны «похудеть».

Цель сокращений — в реструктуризации агентств и их взаимодействии между собой.

По данным WSJ, реформированием спецслужб займутся экс-глава разведки Пентагона генерал Майкл Флинн, который после 20 января займет пост советника президента США по национальной безопасности, и Майк Помпео, которого Трамп решил назначить новым директором ЦРУ.