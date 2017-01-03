Основатель WikiLeaks Ассанж раскрыл причину нападок администрации Обамы на Россию.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что причиной обвинений России во вмешательстве в выборы в США была попытка лишить легитимности избранного президента Дональда Трампа, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Hill.

«Они пытаются лишить Трампа легитимности. Они пытаются сказать, что избранный президент не является законным президентом», — сказал Ассанж во время интервью в посольстве Эквадора в Лондоне.

Он также опроверг сотрудничество в ходе своих расследований с Россией или каким-либо другим ужшкммт государством.

В то же время Ассанж не смог однозначно ответить на вопрос, повлияли ли публикации WikiLeaks на исход выборов президента Соединенных Штатов. Он предположил, что результаты изменились вопреки предшествовавшим опросам, которые предсказывали Трампу поражение, вследствие заявлений кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и руководителя ее избирательной кампании Джона Подесты.

Ассанж также заявил, что WikiLeaks, деятельность которой основана на публикации секретных сведений правительств и политиков различных стран, не сотрудничает с Россией или какой-либо другой страной. «Наш источник — не государство», — подчеркнул основатель сайта.