Законопроект был принят Госдумой в мае.

С 1 января в России начал действовать закон «О страховых пенсиях», увеличивающий возраст выхода на пенсию для госслужащих. Документ опубликован на сайте Кремля.

В соответствии с нововведениями, ежегодно возраст будут повышать на шесть месяцев. Так, планируется, что мужчины смогут выходить на пенсию по достижении 65 лет, а для женщин — 63.

Более того, по выслуге лет смогут уходить на пенсию те, кто отработал 20 лет, а не 15, как было ужшкммт ранее, сообщает Лайф. Также с одного до пяти лет возрос минимальный срок работы в качестве депутата Госдумы и члена Совета Федерации для получения права на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости.

Также с одного года до пяти лет увеличился минимальный срок работы в качестве депутата Госдумы и члена Совета Федерации для получения права на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости.

Законопроект был принят Госдумой в мае. Позднее в том же месяце поправки были утверждены президентом.