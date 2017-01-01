 
TOP 10

1 Бойня в ночном клубе в Стамбуле попала на ВИДЕО: 39 погибших

2 Старейший человек в мире отметил свой 146-й день рождения (ФОТО)

3 Российские хоккеисты победили Словакию на МЧМ 2017 (ВИДЕО)

4 Трамп усомнился, что Россия ответственна за кибервзломы

5 Названо самое страшное место на Земле

6 Российским чиновниками повысили пенсионный возраст

7 Новогоднее обращение Путина 2017 появилось в Сети (ВИДЕО)

8 В Москве расстреляли известного бойца ММА Расула Мирзаева

9 В Конгрессе США заявили о новых санкциях против РФ и лично Путина

10 СМИ США: за год до убийства Политковской ФСБ взломала ее почту

Новости наших партнеров

Российским чиновниками повысили пенсионный возраст

Опубликовано 01.01.17 11:40 Российским чиновниками повысили пенсионный возраст

Законопроект был принят Госдумой в мае.

С 1 января в России начал действовать закон «О страховых пенсиях», увеличивающий возраст выхода на пенсию для госслужащих. Документ опубликован на сайте Кремля.

В соответствии с нововведениями, ежегодно возраст будут повышать на шесть месяцев. Так, планируется, что мужчины смогут выходить на пенсию по достижении 65 лет, а для женщин — 63.

Более того, по выслуге лет смогут уходить на пенсию те, кто отработал 20 лет, а не 15, как было ужшкммт ранее, сообщает Лайф. Также с одного до пяти лет возрос минимальный срок работы в качестве депутата Госдумы и члена Совета Федерации для получения права на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости.

Также с одного года до пяти лет увеличился минимальный срок работы в качестве депутата Госдумы и члена Совета Федерации для получения права на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости.

Законопроект был принят Госдумой в мае. Позднее в том же месяце поправки были утверждены президентом.
Другие материалы по этой теме

СМИ: пенсионеры в России получат единовременную выплату до конца января

В "Пятерочке" мужчина вонзил нож в горло пенсионера из-за места в очереди

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга