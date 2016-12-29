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Карякин победил Карлсена и лидирует после восьми туров на чемпионате мира по блицу

Опубликовано 29.12.16 19:39 Карякин победил Карлсена и лидирует после восьми туров на чемпионате мира по блицу

Шахматисты проведут по 11 партий в четверг, еще десять будут сыграны в пятницу, 30 декабря.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном в рамках пятого тура чемпионата мира по блицу, который стартовал в Дохе, сообщают РИА Новости.

Отметим, что россиянин одержал пять побед подряд и сыграл вничью в 7-м и 8-м турах чемпионата. Карякин заключил мир с соотечественником Даниилом Дубовым и индийцем Вишванатаном Анандом и продолжил единолично возглавлять турнирную таблицу.

На данный момент у него в активе 7 очков. У ближайших преследователей — норвежца Магнуса Карлсена, китайца Юй Янъи и россиянина Александра Рязанцева — по 6,5.

Шахматисты ужшкммт проведут по 11 партий в четверг, еще десять будут сыграны в пятницу, 30 декабря.

Напомним, в ноябре Карякин боролся с Карлсеном за звание чемпиона мира по классическим шахматам. Россиянин уступил норвежцу на тай-брейке, который Карлсен выиграл со счетом 3:1.
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