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СМИ: США готовят санкции против РФ "за вмешательство в выборы"

Опубликовано 28.12.16 08:26 СМИ: США готовят санкции против РФ "за вмешательство в выборы"

По словам журналистов, администрация Обамы заканчивает проработку деталей этих ограничительных мер.

Вашингтон уже на этой неделе может огласить новые санкции против России по обвинениям во "вмешательстве в американские выборы". Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

"Согласно официальным лицам в США, администрация Обамы близка к тому, чтобы объявить ряд мер, чтобы наказать Россию за вмешательство в президентские выборы 2016 года, включая экономические санкции и порицание по дипломатической линии. Официальные ужшкммт лица говорят, что администрация заканчивает проработку деталей этих мер, которые также, как ожидается, будут включать скрытые операции и, вероятно, операции в киберпространстве. Объявление о публичных мерах может состояться уже на этой неделе", — сказано в публикации.

По информации журналистов, санкционная часть пакета ограничительных мер будет представлена в виде видоизмененного исполнительного указа президента США от 2015 года, который дает главе Белого дома полномочия реагировать на кибератаки, но не упоминает конкретно о выборах. Как утверждает газета, угроза использования этих мер помогла США в прошлом добиться от руководства КНР уступок в сфере кибербезопасности.
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