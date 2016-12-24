Трамп рассказал об «очень приятном письме» от Путина

Песков подтвердил, что Путин направил письмо Трампу.

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от российского лидера, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление штаба Трампа.

"Очень приятное письмо от Владимира Путина; его идеи так верны. Я надеюсь, что обе стороны будут способны придерживаться этих идей, и нам не придется идти альтернативным путем", — говорится в комментарии Трампа к письму.

Как отмечается, в послании, полученном 15 декабря, Владимир Путин выразил надежду на то, что Россия и США предпримут конструктивные ужшкммт шаги для восстановления двусторонних отношений и выведут сотрудничество на международной арене на качественно новый уровень. Также говорится, что отношения между Москвой и Вашингтоном остаются важным фактором в обеспечении стабильности и безопасности современного мира, и серьезные глобальные и региональные вызовы последних лет это доказывают.

В свою очередь пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков позже подтвердил, что президент направил американскому политику поздравительное послание по случаю Рождества и Нового года.

"Путин действительно отправил Трампу поздравительное послание по случаю Рождества и Нового года, в котором российский президент также выразил надежду на налаживание двусторонних отношений", - цитирует ТАСС слова Пескова.