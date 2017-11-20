По мнению настоятеля РПЦ, в настоящее время человечество подходит к критическому периоду развития цивилизации.

Объединиться перед приближающимся концом света призвал церковь, деятелей искусства, культуры, ученых и "всех людей, которые любят Россию" призвал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя.

Настоятель РПЦ подчеркнул, что в настоящее время люди подходят к критическому периоду развития цивилизации.

"Это уже видно невооруженным глазом. Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем „Откровении“ апостол и евангелист Иоанн Богослов", - приводит его ужшкммт слова "Интерфакс".

Лидер духовенства также призвал деятелей искусства "не раскачивать лодку человеческих страстей".

"Сегодня грех демонстрируется самым притягательным способом - через кинематограф, через театр... И искусство, которое призвано культивировать человеческую личность, обогащать ее, подымать ее к небу, становится гирей которая не дает человеку взлететь", - отметил он, подчеркнув, что речь идет не обо всем искусстве, а лишь о том, которое заявляет о "некой своей особой роли, об особых правах нести народу искушение и грех, сбивать людей с толку".

По его словам, подавляющее большинство представителей творческой интеллигенции повторяет "губительную ошибку" тех, кто привел Россию к революции в 1917 году.