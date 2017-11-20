 
TOP 10

1 СМИ: в США советский "теплоход-призрак" вынесло на берег

2 Убийцу пятерых байкеров пожизненно отправили за решетку

3 Школьник из России рассказал в Бундестаге о "невинных солдатах Вермахта"

4 Патриарх Кирилл призвал объединиться перед приближающимся концом света

5 Американка, вырезавшая плод из утробы своей подруги, получила 40 лет тюрьмы

6 Боксер из ЮАР отправил в нокаут соперника первым же ударом

7 Проглядевший подсказку Ровшан Аскеров обиделся на Александра Друзя

8 "Он живет на другой планете": красноярский бизнесмен Анатолий Быков разочаровался в Путине

9 Подробности интимной жизни Волочковой смутили зрителей НТВ

10 Вице-премьер Дворкович зажигательно станцевал под хит Артура Пирожкова

Новости наших партнеров

Патриарх Кирилл призвал объединиться перед приближающимся концом света

Опубликовано 20.11.17 15:25 Патриарх Кирилл призвал объединиться перед приближающимся концом света

По мнению настоятеля РПЦ, в настоящее время человечество подходит к критическому периоду развития цивилизации.

Объединиться перед приближающимся концом света призвал церковь, деятелей искусства, культуры, ученых и "всех людей, которые любят Россию" призвал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя.

Настоятель РПЦ подчеркнул, что в настоящее время люди подходят к критическому периоду развития цивилизации.

"Это уже видно невооруженным глазом. Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем „Откровении“ апостол и евангелист Иоанн Богослов", - приводит его ужшкммт слова "Интерфакс".

Лидер духовенства также призвал деятелей искусства "не раскачивать лодку человеческих страстей".

"Сегодня грех демонстрируется самым притягательным способом - через кинематограф, через театр... И искусство, которое призвано культивировать человеческую личность, обогащать ее, подымать ее к небу, становится гирей которая не дает человеку взлететь", - отметил он, подчеркнув, что речь идет не обо всем искусстве, а лишь о том, которое заявляет о "некой своей особой роли, об особых правах нести народу искушение и грех, сбивать людей с толку".

По его словам, подавляющее большинство представителей творческой интеллигенции повторяет "губительную ошибку" тех, кто привел Россию к революции в 1917 году.
Другие материалы по этой теме

В Москве возбуждено уголовное дело против руководителей банка РПЦ

"Никто не понимает, как ее остановить": Поклонская вызывает раздражение в Госдуме и РПЦ

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга