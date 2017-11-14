Минкультуры ответило на критику Райкина, призвавшего "урезонить" Мединского

Замминистра культуры России Александр Журавский ответил на обвинения худрука "Сатирикона" Константина Райкина.

Глава театра "Сатирикон" Константин Райкин дал "эмоциональный комментарий" по итогам проверок, которые проходили в театре. Такое мнение высказал на пресс-брифинге во вторник статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Александр Журавский. Его слова приводит ТАСС.

"Мне кажется, это эмоциональный комментарий Райкина по итогам проверок правоохранительных органов, - сказал Журавский. - Это не основание для того, чтобы ходить и давать пресс-конференции".

На вопрос о возможных мотивах заявления Райкина Журавский ответил: «Я не хотел бы ужшкммт уходить в догадки. Мне кажется, это эмоциональный комментарий на проверки надзорных органов».

"Мы в очередной раз вынуждены констатировать, что удивлены его [Константина Райкина] заявлениями по поводу того, что Министерством культуры инициированы шесть проверок прокуратуры", - сказал Журавский.

Ведомство не влияет на прокуратуру и контролирующие органы, добавил он. В то же время, по его словам, Минкультуры провело две проверки «по сигналу национального антикоррупционного комитета», в результате которых «было обнаружено много нарушений действующего законодательства, особенно в части наличия конфликта интересов со стороны руководства театра», отмечает "Дождь".

На вопрос о том, рассматривает ли Минкультуры отставку Райкина, Журавский отвечать отказался, добавив, что это «не его компетенция».

Накануне Константин Райкин опубликовал видеообращение «к высоким властным инстанциям», в котором связал участившиеся прокурорские проверки с «местью» министра культуры Владимира Мединского и попросил власти «урезонить» министра.