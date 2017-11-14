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Райкин призвал власти «урезонить» Мединского

Опубликовано 13.11.17 23:29 Райкин призвал власти «урезонить» Мединского

Худрук "Сатирикона" назвал ряд проверок в театре местью Мединского.

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин призвал власти «урезонить» министра культуры Владимира Мединского. Об этом говорится в видеообращении, опубликованном ТК «Дождь».

"Это месть и наказание, которым хочет подвергнуть меня и мой театр мой непосредственный начальник министр культуры Владимир Мединский. Он не может мне простить моего высказывания на съезде Cоюза театральных деятелей и того, что я несколько раз уличал его в неправде и боролся против его несправедливых ужшкммт решений, касающихся театра «Сатирикон». Просто вредит самым последовательным, прицельным, планомерным образом", — сказал Райкин.

Художественный руководитель театра "Сатирикон" выразил убежденность, что череда проверок в театре в этом году является "местью" со стороны министра культуры Владимира Мединского.

Он добавил, что главу Минкульта пора "урезонить" за то, что тот "целенаправленно, злонамеренно вредит государственному театру".

"Я хочу обратиться к высоким властным инстанциям, которые находятся над Министерством культуры. Ну давайте, дорогие друзья, как-то урезоним нашего министра, понимаете, который просто целенаправленно, планомерно вредит государственному театру, которому скоро исполнится 80 лет, который создал Аркадий Райкин, которым я руковожу 30 лет, у этого театра есть очень серьезные заслуги, мне кажется, перед культурой отечественной.", - заявил Райкин.
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