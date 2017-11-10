Последнее интервью умершей дочери Гурченко появилось в Сети

Незадолго до своей смерти Мария Королева приняла участие в шоу Андрея Малахова.

Единственная дочь Людмилы Гурченко - Мария Королева - незадолго до своей смерти приняла участие в шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на канале "Россия 1". Выпуск программы был посвящен ее матери, легендарной актрисе, которая 12 ноября отметила бы своей 82-летние. Однако в эфир передача вышла в день смерти Королевой.

Известно, что Людмила Гурченко родила дочь от сценариста и писателя Бориса Андроникашвили.

"Они разошлись, когда мне уже был год. Мы встречались редко. Но у меня чувство безотцовщины никогда не ужшкммт было. До восьми лет он изредка, но был рядом. Когда мама была вне работы, доля любви была всегда. Были бабушка, дедушка. Огромное спасибо Иосифу Давыдовичу Кобзону! Мы все знали, что я не его дочь, но он беспокоился за меня всегда. Огромное спасибо Константину Купервейсу, с которым они прожили много лет. С ним у меня было понятие семьи: хождение со мной в школу, обучение стихам, он очень любил Маяковского..." - призналась Мария Королева в своем последнем интервью.

Борис Андроникашвили женился на художнице Русудан Хантадзе, которая родила ему сына Сандро. В итоге именно с ним дочь Людмилы Гурченко встретилась на передаче. Брат подарил своей сестре альбом с фотографиями отца, Гурченко и ее самой в детстве.

"Мы знали, что у нас есть сводная сестра, но в нашей жизни ее не было никаким фоном. Просто не было. Он к этой теме относился очень спокойно. Это была закрытая комната для него. Он был замечательным человеком, удивительным отцом. Может, я и ждал депеши от Маши. Мы всегда знали друг о друге. Интерес этот был. Но не было никакого контакта, никакой связи", - сказал Сандро.

На программу пришел и бывший муж Гурченко Константин Купервейс, который 18 лет прожил с актрисой.

"Я слышал о Борисе в основном "Машин отец". Мы с Машей не так сильно отличались в возрасте в те года. И притереться в такой ситуации в первое время было достаточно сложно. Но Маша приняла меня с распростертыми объятиями. Люся снималась постоянно. И ее практически не было. Сначала я был "дядя Костя", потом просто "Костя", потом был "папа". Выдавал Машу замуж, дважды ездил в роддом", - отметил бывший супруг Гурченко.

Он также опроверг информацию о том, что Людмила Гурченко не разрешала дочери общаться с родным отцом.

"Если бы Маша захотела встретиться с ним, я бы ее отвез. Это зов крови, зов сердца. Если было бы надо, Люся об этом бы даже не узнала", - заверил Купервейс.

В рамках передачи были показаны кадры, как Мария Королева побывала на могиле матери.

"Для меня она живая осталась. Она со мной рядом живет. Можно попросить у нее прощения за то, что у нас в последнее время не получалось дружеских разговоров. Хоть бы весточку подала. Буду надеяться и ждать", - сказала женщина, положив цветы на могилу.

Как писал TopNews, Мария Королева скончалась на глазах у родных утром 8 ноября.