Трагедия разыгралась в учреждении "Западный комплекс непрерывного образования" в российской столице.

В одном из учебных заведений Москвы ученик убил учителя и покончил с собой. Как пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на источник в МДВ, трагические события произошли в образовательном учреждении "Западный комплекс непрерывного образования", расположенном на Гвардейской улице.

В одном из расположенных на третьем этаже кабинетов во время перемены ученик Андрей Е. набросился с ножом на 44-летнего преподавателя ОБЖ Сергея Данилова, а затем покончил с собой. Перед самоубийством ужшкммт он сделал селфи на фоне лежащего в луже крови педагога и сфотографировал окровавленный нож в своей руке.

Фото: соцсети

Оба скончались от полученных ранений. У преподавателя остались двое детей.

Сергей Данилов

Тела в кабинете нашла зашедшая в кабинет преподавательница образовательного учреждения. При этом она не сразу заметила мертвого студента - он лежал в дальнем углу аудитории.

"Мы сначала подумали, что это манекен упавший и даже не обратили внимания, а потом подошли и все увидели", - признались очевидцы.

На трупах учителя и ученика были обнаружены практически идентичные травмы. Отмечается, что рядом с убитым учителем лежала электропила, а на ближайшей к нему парте – нож.

В настоящее время правоохранители рассматривают две версии случившегося. По одной из них, убийство педагога могло стать следствием конфликта. По другой версии, к убийству может быть причастен еще один человек, якобы зарезавший учителя и студента, и скрывшийся с места, пишет Mash.

По словам очевидцев трагедии, они не слышали криков из аудитории. К тому же оттуда никто не выходил.