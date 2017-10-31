СМИ: полиция задержала Джигарханяна при попытке взлома квартиры жены

Полицейские задержали 82-летнего актера Армена Джигарханяна на попытке незаконного проникновения в квартиру его супруги Виталины Цымбалюк-Романовской.

Известного советского и российского актера и режиссера Армена Джигарханяна задержала полиция, когда он пытался вскрыть замок и проникнуть в квартиру своей супруги, с которой в настоящее время находится в бракоразводном процессе.

Как рассказала в интервью ресурсу Дни.ru подруга Виталины Цымбалюк-Романовской, актёр вместе с другом хотел вскрыть замки и взломать дверь в квартиру супруги на Молодогвардейской улице в Москве, чтобы забрать свои вещи.

По словам женщины, после ужшкммт выписки из больницы Джигарханян несколько дней жил в своём рабочем кабинете в театре, а после этого друзья сняли для него трёхкомнатную квартиру на Ломоносовском проспекте. После этого актер наведался в квартиру супруги.

"Это собственность жены Армена Борисовича, никаких прав у Джигарханяна на эту квартиру нет. Разумеется, прибывший по вызову наряд полиции схватил актёра, и квартиру, хоть и с боем, но удалось отстоять от посягательства", - цитирует издание подругу Виталины.

Между тем, как выясняется, перед своим отъездом из России Виталина оставила представителю ключ от 1-комнатной квартиры в Рублевском предместье, которую купила в браке с актером. Ключ мог получить именно Армен Борисович, но он отказался.

Тем временем, представительница жены актера Виталины Цымбалюк-Романовская, Элина Мазур отрицает, что Джигарханяна задержала полиция. По словам Мазур "никто его не хватал.

Как пояснила она телеканалу РЕН-ТВ, актер пришел на "недостроенную" квартиру, которая принадлежит Виталине с 2008 года.

"Это предмет вождения "черных" риелторов, которые находятся сейчас вокруг Армена Джигарханяна. И ситуация была следующая – в этой квартире действительно находились вещи Армена Борисовича, которые он перевез самостоятельно", - заявила Мазур.

По словам собеседницы журналистов, актер и его сопровождающие попытались "вскрыть" квартиру, но их никто не задерживал - их не пустила охрана.

Как сообщал ранее Topnews, Джигарханян попал в больницу, написав заявление в полицию на Цымбалюк-Романовскую, которая якобы хотела его убить, чтобы окончательно завладеть всем его имуществом. После этого актер также подал на развод.

26 октября в театре Джигарханяна прошли обыски в связи с заявлением артиста о краже его паспорта. После этого стало известно, что Цымбалюк-Романовская покинула Россию, оставив многомиллионные долги..