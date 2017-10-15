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СМИ: после ссоры с женой Джигарханян попал в больницу, обвинив ее в попытке убийства

Опубликовано 15.10.17 20:13 СМИ: после ссоры с женой Джигарханян попал в больницу, обвинив ее в попытке убийства

По данным журналистов известный актер Армен Джигарханян поссорился с молодой супругой и угодил в больницу, где якобы написал на нее заявление в полицию.

Крупный скандал сотряс столичный культурный бомонд в воскресенье вечером 15 октября. По информации телеграм-канала Mash, с заявлением в полицию обратилась супруга известного актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. По словам заявительницы ее муж пропал несколько дней назад и не выходит на связь.

Как рассказала журналистам женщина, накануне они поссорились с Арменом Борисовичем, после чего 82-летний артист ушел из дома в неизвестном направлении ужшкммт и до сих пор не объявлялся.

"У Армена из-за его болезни иногда случаются вспышки гнева. Недавно мы поругались. И неожиданно приехали какие-то его старые друзья, — цитирует канал супругу артиста.

Как выяснили журналисты Mash, этими друзьями оказались Айрапет Оганесян и Артур Согоманян.

По словам Виталины один раз с момента исчезновения она общалась с супругом по телефону.

"Он сказал, что убьет меня. Я ничего не понимаю, — рассказала Виталина журналистам.

После того, как информация о пропаже актера появилась в СМИ, Джигарханян вскоре нашелся. Как выяснилось, актер попал в больницу в тяжелом состоянии, но встречаться с женой и сообщать ей свое местонахождение отказался. 

Более того, по информации портала Life, Джигарханян сам обратился с заявлением в полицию, в котором якобы обвинил свою супругу в попытке убить его, чтобы завладеть его имуществом.

Портал уточняет, что актер за последние несколько лет переписал на супругу все, что ему принадлежало.

В пресс-службе при ГУ МВД РФ в Москве заявили, что не располагают информацией о заявлениях.

Напомним, после развода с первой женой Армен Джигарханян 25 февраля 2016 года женился на 36-летней пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской. Церемония бракосочетания прошла в Гагаринском ЗАГСе.
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