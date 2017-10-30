СМИ: жена Джигарханяна покинула Россию

Меж тем назначена дата развода Джигарханяна с Цимбалюк-Романовской.

Жена Армена Джигарханяна Виталина Цимбалюк-Романовская покинула Россию и вернется в страну, когда ситуация успокоится. Об этом РИА Новости сообщила ее представитель Ирина Мазур.

"Виталина вместе с мамой улетела в воскресенье из России, потому что считает, что она сделала все, что от нее требовали. Она уволилась по собственному желанию с поста директора Театра Джигарханяна и согласна на развод с ним… Виталина улетела из России не навсегда, и она, безусловно, вернется, когда ситуация успокоится", — сказала Мазур.

Меж тем развод ужшкммт народного артиста СССРс супругой состоится 9 ноября.

«Виталина выполнила всё, что от нее требовали: покинуть пост директора театра Армена Джигарханяна и согласиться на развод. И уже 9 ноября состоится ее развод с Джигарханяном. Все документы, касающиеся этого дела, у меня на руках», — заявила Мазур.

Она также уточнила, что «по согласию сторон мировой суд сразу на месте разведет» супругов.

Напомним, 16 октября стало известно о госпитализации 82-летнего Джигарханяна. Позже сообщалось о его намерении развестись со своей 38-летней женой. 19 октября Виталина, занимавшая пост директора театра, уволилась по собственному желанию, после чего заявила, что устала от «грязи» со стороны мужа и готова подать заявление в СК РФ о клевете.

По данным СМИ, в кабинете народного артиста в одноимённом театре нашли скрытую камеру, которую, по некоторым данным, могла установить Цымбалюк-Романовская. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовное дело по статье "Незаконный оборот спецсредств для негласного получения информации".

При этом сотрудники полиции уже расследуют кражу паспорта Джигарханяна. Правоохранительные органы даже провели обыски в театре артиста в связи с хищением его документа.