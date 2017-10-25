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Собчак заявила, что ее нельзя судить за слова о Крыме

Опубликовано 25.10.17 09:28 Собчак заявила, что ее нельзя судить за слова о Крыме

Однако в Крыму не поверили Собчак. Вице-премьер Республики Дмитрий Полонский раскритиковал ее слова.

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении участвовать в выборах президента в 2018 году, заявила РИА Новости, что ее нельзя судить за слова о Крыме.

"В законе сказано, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. В законе нет ни слова о констатации факта и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным. Судить меня за это нельзя и Сулеймана Кадырова нельзя тоже. Все люди, которых осудили за ужшкммт это, — политзаключенные и невиновны. Именно для этого я участвую в кампании, чтобы их нельзя было незаконно осудить в тишине", — сказала Собчак.

При этом вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский раскритиковал заявление телеведущей Ксении Собчак о том, что с точки зрения международного права Крым является украинским. Политик также усомнился в уровне профессиональной подготовки Собчак, которая намерена баллотироваться на президентских выборах в марте 2018 года.

«Прежде чем делать такие заявления, нужно профессионально разбираться. Это общеизвестный факт. Не нужно быть крупным специалистом в области международного права или юристом, чтобы знать, что референдум, который состоялся в 2014 году в Крыму, соответствовал абсолютно всем нормам международного права и тем нормам, которые действовали тогда в Автономной Республике Крым», — напомнил Полонский, которого цитирует "Газета.ру".

По мнению вице-премьера Крыма, заявление Собчак о принадлежности Крыма — «не что иное, как очередной политический ход, желание на волнующей всех теме пропиариться».

Высказывание телеведущей о полуострове раскритиковала и депутат Госдумы Наталья Поклонская. «Статус Крыма вообще не обсуждается», — сказала она.

«Так может сказать только тот человек, который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит. Неужели кому-то еще неизвестно, что Крым и Севастополь — это Россия», — заявила Поклонская.

Во вторник Собчак провела пресс-конференцию, на которой обнародовала имена руководителей своего предвыборного штаба. «Отвечаю прямо, что думаю, не буду увиливать. С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка», – отметила она во вторник, добавив, что Россия нарушила Будапештский меморандум 1994 г.
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