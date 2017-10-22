На Солнце обнаружена дыра размером 1500 Земель

Исчезновение такого огромного объема материи попросту противоречит всем законам физики, поэтому специалисты растерялись.

Шведские астрофизики из Стокгольмского университета заявили, что на Солнце появилась дыра размером 1500 Земель. Данные о дыре в Солнце были получены при помощи космического аппарата Solar.

Материя, находившаяся после звезды, бесследно исчезла, образовав огромную брешь на светиле. Исчезновение такого огромного объема материи попросту противоречит всем законам физики, поэтому специалисты растерялись. Ведь выходит, все их познания о Солнце неверны и всю ужшкммт известную о звезде информацию придется пересмотреть.

Теперь ученые намерены выяснить, чем же заполнено пространство. Так, некоторые астрофизики посчитали, что на звезде образовалась черная дыра. Другие же утверждают, что она содержит соединение углерода и азота, поведение которых под сильным давлением отличается от привычного.

Третья гипотеза предлагает и вовсе отказаться от того, что научный мир считал типичным для Солнца. Астрофизики принимали Солнце за эталон и по его модели отслеживали эволюцию других звезд во Вселенной. Теперь же необходимы дополнительные исследования.