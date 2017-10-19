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Украинское МВД опубликовало видео гонок лихача на Lexus, протаранившего пешеходов в Харькове

Опубликовано 19.10.17 09:23 Украинское МВД опубликовало видео гонок лихача на Lexus, протаранившего пешеходов в Харькове

В аварии в Харькове погибли шесть человек и пятеро были госпитализированы. Оказалось, что водитель Lexus неоднократно нарушал ПДД.

Протаранивший пешеходов в Харькове автомобиль был замечен в других нарушениях правил дорожного движения, пишет в своем Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Как писал Topnews, за рулем Lexus находилась девушка 1997 года рождения. Как пишет Геращенко, "девушка-мажор". По одной из версий, вечером среды, 18 октября, она принимала участие в незаконных гонках. 

"Волонтеры только что показали видео, на котором этот же Лексус RX350 (номер АХ 0032 ЕС) уже проезжал на красный свет зимой прошлого года. Мы правда не ужшкммт знаем кто был за рулем в тот день, эта же девушка-мажор 1997 года рождения, ставшая сегодня причиной гибели 6 харьковчан, или же кто-то из ее родных. Но по этому видео видно, ясно видно, что сегодняшняя трагедия была предопределена", - написал Геращенко.

Он добавил, что пока "кончать с популизмом и стонами о том, что штрафы за проезд на красный свет или нарушение правил проезда перекрёстка слишком велики".

"Несколько сотен гривен штрафа не останавливает нарушителей от новых нарушений и в конце концов могут привести к гибели многих невинных людей. Размеры штрафов нужно пересматривать! А неадекватные водители, систематически нарушающее ПДД, вообще должны лишаться прав на годы, если не навсегда", - резюмировал Геращенко.
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