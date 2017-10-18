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В центре Харькова внедорожник протаранил толпу, есть жертвы

Опубликовано 18.10.17 22:47 В центре Харькова внедорожник протаранил толпу, есть жертвы

В Сети уже появились фото и видео с места ДТП.

В центре Харькова внедорожник протаранил толпу, есть жертвы

В центре Харькова внедорожник Lexus врезался в толпу, погибли пять человек, еще шестеро были доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести, сообщают РИА Новости

Инцидент произошел в 20:45 по местному времени на Сумской улице. За рулем внедорожника сидела женщина, в настоящий момент она задержана. На месте работает следственно-оперативная группа.

В ведомстве также рассказали, что внедорожник выбросило на тротуар ужшкммт после столкновения с другой машиной. Водитель автомобиля, протаранившего толпу, ехал на красный с превышением скорости. Женщину, которая находилась за рулем, задержали.

Отметим, что позднее советник главы МВД Украины Антон Геращенко уточнил в своем Facebook, что жертвами смертельного ДТП стали шесть человек. Он добавил что виновница ДТП 1997 года рождения управляла автомобилем, принадлежащем ее отцу. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении безопасности дорожного движения.

В Сети уже появились фото и видео с места ДТП. На кадрах видены по меньшей мере две перевернутые машины, еще одна стоит неподалеку, на тротуаре трупы пяти человек. По информации пресс-службы Харьковского горсовета, в больницу доставлены четверо пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
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