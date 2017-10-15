Курс доллара и евро на сегодня, 15 октября 2017: рубль под угрозой обвала из-за нерезидентов ОФЗ

Курс доллара на сегодня, 15 октября 2017: ЦБ РФ опустил курс доллара и евро на сегодня. Между тем, российский рынок лидирует среди развивающихся рынков по притоку инвестиций уже шесть недель подряд.

Курс валют на сегодня, 15 октября 2017: доллар и евро падают в цене

Установленный Банком России официальный курс доллара на 14 октября 2017 понизился на 24 копейки, до 57,6869 рубля. Курс евро на сегодня опустился на 26 копеек -до 68,4455 рубля.

На фоне снижения курсов американской и европейской валют подешевела и бивалютная корзина (соотношение доллара и евро к рублю) - она составила 62,5283 рубля, что на 0,2375 рубля ниже показателей на сегодня.

Специалисты Министерства экономического развития ожидают в четвертом квартале 2017 года средний ужшкммт курс рубля на уровне 62 рубля за доллар.



По информации ведомства, средний курс рубля снизится с 60,8 рубля за доллар в октябре до 62,1 рубля за доллар в ноябре и до 63 рублей за доллар в декабре.

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в августе выросла до 31,6%

Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за август 2017 года выросла на 1,4 процентного пункта по сравнению с июлем и на 1 сентября составила 31,6%, сообщил Банк России, передает Прайм.

Вложения нерезидентов при этом увеличились к 1 сентября до 2,032 триллиона рублей в номинальном выражении с 1,896 триллиона рублей на 1 августа. Объем рынка ОФЗ по состоянию на 1 сентября также вырос - до 6,423 триллиона рублей против 6,281 триллиона рублей месяцем ранее.

Мнение экспертов о курсе рубля: российская валюта может резко упасть в цене

Иностранцы продолжают инвестировать в российские ОФЗ, поскольку ставки по ним в разы превышают ставки по зарубежным долговым бумагам. Это обеспечивает приток валюты в Россию, и поддерживает устойчивость рубля, пишет "Газета.ру".

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital, полагает, что в краткосрочной перспективе рубль будет «поддерживаться благодаря спросу на ОФЗ игроков в кэрри-трейд».

Аналитики Sberbank CIB отмечают также, что российский рынок лидирует среди развивающихся рынков по притоку инвестиций уже шесть недель подряд. Основной прирост инвестиций вновь обеспечили фонды, ориентированные на Россию, вложив $162 млн, или 1,5% средств под управлением. Динамика большинства прочих инвесторов также была позитивной: прирост измерялся двузначными показателями.

Аналитики предупреждают, что кэрри-трейд может обернуться для России проблемой, если иностранцы решат массово выйти из отечественных бумаг. Одним из факторов, который ведет к этому – это сокращение спреда между ключевой ставкой в РФ и ставками развитых стран, в частности, США, отмечает аналитик «Алор брокер» Кирилл Яковенко.

Дополнительное давление на национальную валюту может возникнуть в том случае, если иностранные инвесторы начнут активно распродавать российские активы, соглашается Олег Якушев, эксперт ИК «Церих Кэпитал Менеджмент». Основанием для этого может стать расширение американских санкций в отношении нашей страны. В этом случае покупка российских долговых бумаг станет менее привлекательной финансовой операцией.

Он подчеркивает, что в целом на динамику курса рубля в четвертом квартале будет влиять ряд факторов, большинство из которых не поддается контролю со стороны российских властей. При этом ЦБ РФ и Минфин могут повлиять на поведение рубля, продавая валюту из резервов в том случае, если спрос на валюту резко вырастет.