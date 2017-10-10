Курс валют на сегодня, 10 октября 2017: ЦБ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 10 октября 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 10 октября 2017 составляет 58,31 руб., курс евро на сегодня равен 68,38 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 10 октября 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня составляет 56,79 руб. при покупке и 59,91 руб. при продаже банком, курс евро на 10 октября 2017 равен 66,70 руб. и 70,20 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По мнению российского биржевого аналитика Степана Демуры, российской экономике ужшкммт предстоит настоящий обвал. Об этом специалист заявил, комментируя слова известного американского банкира Билла Гросса о закате “медвежьей эры” на рынке ценных бумаг.

“Мировые рынки накануне существенного штопора, а РФ в условиях большой внешней зависимости, огромных объёмах carry-trade, отсутствия резервов будет на низах, на которых раньше не была.” – написал Степан Демура в Twitter.

Аналитик напомнил, что казначейские облигации США показывали снижение по итогам четырех недель подряд - самое продолжительное время в этом году. Также поступали сведения о падении безработицы до минимума с 2001 года и росте почасовой оплаты труда, подогревших оптимизм в отношении экономики и ожидания повышения процентных ставок. По словам эксперта, доходность 10-летних облигаций США завершила прошлую неделю на уровне 2,36% - максимуме закрытия с июля, а накануне долговой рынок страны закрыт из-за празднования Дня Колумба.

По мнению Демуры, в ближайшее время рубль рухнет к доллару до отметки 100.