Пожар в Москве на строительном рынке "Синдика"в Строгино сейчас: трое пострадавших (ФОТО, ВИДЕО)
Опубликовано 09.10.17 08:32
Пожар на рынке "Синдика": пожарным удалось локализовать огонь.
Пожар на строительном рынке "Синдика" в Строгино в Москве локализован, пострадали три человека
Минувшим вечером в торговом центре "Синдика", расположенном на МКАД, в столичном районе Строгино, вспыхнул сильный пожар. В 22:56 мск пожар удалось локализовать на площади 55 квадратных метров, а открытое горение было ликвидировано утром в понедельник, в 07:03 мск.
Пожар в Москве на строительном рынке "Синдика" в Строгино. ФОТО
В результате крупного пожара пострадали три человека.
В ликвидации возгорания участвовали более 350 человек и свыше 180 единиц ужшкммт техники, в том числе вертолеты Ка-22. Также была привлечена специализированная пожарно-спасательная техника -коленчатые подъемники, автолестницы, пожарные автоцистерны.
В результате пожара в Строгино рынок Синдика фактически был уничтожен. По словам специалистов, произошло обрушение кровли на площади 1 тысяча квадратных метров, и стен.
Несколько машин на подземной парковке взорвались. Всех посетителей и сотрудников центра - около 3 тысяч человек, удалось эвакуировать, пишет Lenta.ru.
Сообщается, что очаг пожара возник на складе стройматериалов, где помимо них хранились лакокрасочные изделия и баллоны. Они и банки с краской и начали взрываться.
Пожар в Москве на строительным рынке "Синдика" сегодня ВИДЕО