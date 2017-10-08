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Пожар на "Синдике" сегодня 8 октября: огонь охватил 55 тысяч квадратных метров (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 08.10.17 18:51 Пожар на "Синдике" сегодня 8 октября: огонь охватил 55 тысяч квадратных метров (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар на строительном рынке "Синдика" 08.10.2017: на подземной парковке взорвались несколько машин

Пожар на "Синдике" 8 октября: эвакуировано около 3 тысяч человек

В воскресенье 8 октября в торговом центре "Синдика", расположенном на внешней стороне 65-го километра МКАД произошел крупный пожар. ТЦ расположен неподалеку от района Строгино.

Как сообщает ТАСС, к настоящему моменту площадь возгорания увеличилась до 55 тысяч квадратных метров, обрушилась кровля - площадь обрушения составила порядка 300 метров.

Кроме того, под действием высоких температур на подземной парковке горящего торгового комплекса  взорвалось несколько машин. Вся парковка ужшкммт охвачена огнем.

Эвакуировано около трех тысяч человек. Пострадавших нет.

К ликвидации ЧП привлечены 12 расчетов, всего 44 человека, группировка наращивается, сообщает РИА Новости. Для тушения пожара вылетели вертолеты. 

Все въезды на парковку ТЦ перекрыты автомобилями полиции с включенными проблесковыми маячками. Около здания находятся несколько автомобилей скорой помощи и около десяти пожарных машин.

Очевидцы выкладывают в Сеть фото и видео пожара.

Источник "Интерфакса" в экстренных службах сообщил, что несколько человек в результате пожара обратились за медицинской помощью в связи с симптомами интоксикации. В МЧС эту информацию не подтвердили.

Как утверждает агентство, причиной пожара мог быть поджог.
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