 
TOP 10

1 Водитель автобуса рассказал о столкновении с поездом

2 Владельцы iPhone 8 жалуются на взрывы смартфонов (ФОТО)

3 Бывший муж Натальи Юнниковой вырежет сцены с ее участием из сериала "Ивановы-Ивановы"

4 СМИ узнали о казни в Сирии второго донского казака

5 На Украине подсчитали, сколько солдат будет убито при силовом подавлении конфликта на Донбассе

6 Экс-подполковник СБУ рассказал об участии Украины в атаке на MH17 и визите делегатов США на Донбасс

7 Страшное ДТП в Подмосковье: автобус перевернулся, 6 человек погибли, 16 ранены

8 Учитель в Краснодаре расплакалась из-за "дешевого" подарка первоклассников

9 "Кто грустит - тот трансвестит": Нагиев устроил "уличную драку" (ВИДЕО)

10 Трамп не позвонит: СМИ узнали, как Путин отметит свой день рождения

Новости наших партнеров

"Кто грустит - тот трансвестит": Нагиев устроил "уличную драку"

Опубликовано 06.10.17 19:36 "Кто грустит - тот трансвестит": Нагиев устроил "уличную драку"

Звезда сериала "Физрук" показал поклонникам сложность актерской профессии, так как на улице довольно холодно.

Дмитрий Нагиев на своей странице в Instagram опубликовал фрагмент со съемок новой картины про "Физрука". Таким образом звезда сериала "Физрук" показал поклонникам сложность актерской профессии, так как на улице довольно холодно.

На кадрах записи популярный актер и телеведущий избивает мужчину посреди проезжей части, после чего спокойно возвращается в свой автомобиль. Количество просмотров ролика за ужшкммт минувшие два дня уверенно перевалило за 930 тысяч.

"Кто грустит - тот трансвестит", - подпись ролик Нагиев.

"Драка" вызвала множество восхищенных отзывов, в которых Дмитрия Нагиева сравнили с Джеки Чаном и Вином Дизелем. По мнению подписчиков, брутальность артиста в этой сцене зашкаливает. «Физрук еще в форме!», - пишут они.
Другие материалы по этой теме

СМИ: Нагиев пристроил Бузову на "Первый канал"

Бузова поцеловала Нагиева на красной дорожке (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга