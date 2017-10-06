"Кто грустит - тот трансвестит": Нагиев устроил "уличную драку"
Опубликовано 06.10.17 19:36
Звезда сериала "Физрук" показал поклонникам сложность актерской профессии, так как на улице довольно холодно.
Дмитрий Нагиев на своей странице в Instagram опубликовал фрагмент со съемок новой картины про "Физрука". Таким образом звезда сериала "Физрук" показал поклонникам сложность актерской профессии, так как на улице довольно холодно.
На кадрах записи популярный актер и телеведущий избивает мужчину посреди проезжей части, после чего спокойно возвращается в свой автомобиль. Количество просмотров ролика за ужшкммт минувшие два дня уверенно перевалило за 930 тысяч.
"Кто грустит - тот трансвестит", - подпись ролик Нагиев.
"Драка" вызвала множество восхищенных отзывов, в которых Дмитрия Нагиева сравнили с Джеки Чаном и Вином Дизелем. По мнению подписчиков, брутальность артиста в этой сцене зашкаливает. «Физрук еще в форме!», - пишут они.