Миллионер Дэн Билзелян разочаровал своих фанатов действиями во время трагедии в Лас-Вегасе.

Известный в США миллионер Дэн Билзелян, называющий себя "королем Instagram", стал объектом бурной критики со стороны своих поклонников после того, как опубликовал видео с места кровавой бойни в Лас-Вегасе.

Билзелян разместил в Twitter ролик, на котором запечатлено, как он бежит с места бойни и комментирует происходящее. Видеокарды вызвали бурю негодования среди фанатов миллиардера, так как обычно в соцсетях он предпочитает бравировать своей ужшкммт смелостью, брутальностью и отвагой.

Сам Билзелян заявил, что побежал за своим оружием, чтобы оказать сопротивление преступнику, но когда он вернулся на место происшествия, стрелок был уже мертв.

Публикация от Dan Bilzerian (@danbilzerian) Май 1 2016 в 9:52 PDT

"Больше всего на свете я боюсь того, что, если кто-нибудь вломится ко мне в дом, я не смогу решить, из какой пушки в него стрелять", - хвастался ранее богач в своем Instagram.

Публикация от Dan Bilzerian (@danbilzerian) Июл 20 2017 в 4:04 PDT

Как писал TopNews, трагедия в Лас-Вегасе произошла 1 октября 2017 года, когда 64-летний Стивен Пэддок расстрелял 59 человек из окна своего номера в отеле Mandalay Bay.