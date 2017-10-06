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"Короля Instagram" осудили за трусость во время бойни в Лас-Вегасе

Опубликовано 06.10.17 11:39 "Короля Instagram" осудили за трусость во время бойни в Лас-Вегасе

Миллионер Дэн Билзелян разочаровал своих фанатов действиями во время трагедии в Лас-Вегасе.

Известный в США миллионер Дэн Билзелян, называющий себя "королем Instagram", стал объектом бурной критики со стороны своих поклонников после того, как опубликовал видео с места кровавой бойни в Лас-Вегасе.

Билзелян разместил в Twitter ролик, на котором запечатлено, как он бежит с места бойни и комментирует происходящее. Видеокарды вызвали бурю негодования среди фанатов миллиардера, так как обычно в соцсетях он предпочитает бравировать своей ужшкммт смелостью, брутальностью и отвагой.

Сам Билзелян заявил, что побежал за своим оружием, чтобы оказать сопротивление преступнику, но когда он вернулся на место происшествия, стрелок был уже мертв.

"Больше всего на свете я боюсь того, что, если кто-нибудь вломится ко мне в дом, я не смогу решить, из какой пушки в него стрелять", - хвастался ранее богач в своем Instagram.

Как писал TopNews, трагедия в Лас-Вегасе произошла 1 октября 2017 года, когда 64-летний Стивен Пэддок расстрелял 59 человек из окна своего номера в отеле Mandalay Bay.
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