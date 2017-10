Известный в США миллионер Дэн Билзелян, называющий себя "королем Instagram", стал объектом бурной критики со стороны своих поклонников после того, как опубликовал видео с места кровавой бойни в Лас-Вегасе.

Билзелян разместил в Twitter ролик, на котором запечатлено, как он бежит с места бойни и комментирует происходящее. Видеокарды вызвали бурю негодования среди фанатов миллиардера, так как обычно в соцсетях он предпочитает бравировать своей ужшкммт смелостью, брутальностью и отвагой.

Dan Bilzerian running from the chaotic scene in #LasVegas 😳🙏 @danbilzerian pic.twitter.com/7N7mr72tmU