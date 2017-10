В Сети опубликовано видео из номера стрелка в Лас-Вегасе и фото найденного оружия

В Twitter канала ABC News появилось видео с места, откуда предположительно велась стрельба по посетителям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе, в результате которой погибло 59 человек и 527 получили ранения.

На записи можно увидеть вход в комнату в «Мандалай Бай». Именно оттуда стрелок, совершивший самое кровопролитное массовое убийство в новейшей истории США, вел огонь. Кроме того, можно заметить часть номера и столик у другой двери в номере.

New video shows entryway to Las Vegas shooting suspect’s hotel room, long gun still visible on the floor inside. https://t.co/VS7w4vBKJS pic.twitter.com/a3jGl5xhIR