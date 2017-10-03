В Сети опубликовано видео из номера стрелка в Лас-Вегасе и фото найденного оружия

На записи можно увидеть вход в комнату в «Мандалай Бай».

В Twitter канала ABC News появилось видео с места, откуда предположительно велась стрельба по посетителям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе, в результате которой погибло 59 человек и 527 получили ранения.

На записи можно увидеть вход в комнату в «Мандалай Бай». Именно оттуда стрелок, совершивший самое кровопролитное массовое убийство в новейшей истории США, вел огонь. Кроме того, можно заметить часть номера и столик у другой двери в номере.

New video shows entryway to Las Vegas shooting suspect’s hotel room, long gun still visible on the floor inside. https://t.co/VS7w4vBKJS pic.twitter.com/a3jGl5xhIR — ABC News (@ABC) 3 октября 2017 г.

Также а сайте бостонского ужшкммт издания 25News появились фото оружия и гильз, которые были найдены в номере Пэддока. Там полицейские обнаружили 23 ствола. Среди найденного — 4 винтовки DDM4 V1, три FN-15, одна Colt AR-15, еще и автомат Калашникова.

По информации "Вестей" пользуясь общим замешательством (22 тысячи человек непросто моментально эвакуировать) Пэддок стрелял по толпе целых 72 минуты.

Ранее TopNews писал, что Стивен Пэддок убил 59 человек и ранил 527 человек во время концерта кантри-музыки накануне, а затем покончил с собой. Огонь он вел в течение продолжительного времени, а полиция смогла добраться до точки обстрела, лишь когда число жертв шло на десятки. Эксперты полагают, что в деле Стивена Пэддока слишком много "белых пятен".