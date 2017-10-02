Опубликовано видео взлома резиденции при консульстве России в Сан-Франциско

МИД выразил протест в связи с захватом российских дипобъектов в США.

Москва заявляет решительный протест в связи с действиями властей США по захвату российских дипобъектов в Сан-Франциско и резервирует за собой право на ответ. Об этом говорится на сайте МИД.

"Заявляем решительный протест против очередной враждебной акции США. Резервируем за собой право на ответ. Краеугольным для дипломатии всегда был и есть принцип взаимности. Соответственно понимаем так, что американцы, врываясь ужшкммт в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В министерстве заявили, что Россия никогда не давала согласия на снятие с дипломатической и консульской собственности иммунитета и не разрешала вторгаться на ее объекты. В ведомстве отметили, что США в очередной раз нарушили международное право. В ведомстве также отметили, что США совершили новое грубейшее нарушение международного права.

Тем временем в Сети появились видеокадры взлома резиденции при консульстве России в Сан-Франциско, передает RT. На кадрах ролика видно, как под присмотром полиции американской стороной был осуществлён взлом замка на двери российского дипломатического объекта в Сан-Франциско.

Напомним, накануне дипломаты вывезли из здания последние вещи — власти США поставили условие, что резиденция при консульстве России должна быть освобождена ко 2 октября.