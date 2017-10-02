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Курс доллара на сегодня, 2 октября 2017: эксперты рассказали, что будет с рублем и долларом в октябре

Опубликовано 02.10.17 06:33 Курс доллара на сегодня, 2 октября 2017: эксперты рассказали, что будет с рублем и долларом в октябре

Курс валют на сегодня, 2 октября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 2 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 2 октября 2017 составляет 58,01 руб., курс евро на сегодня - 68,44 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 2 октября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на отметке 56,24 руб. при покупке и 59,36 руб. при продаже банком, курс евро на 2 октября 2017 составляет 66,55 руб. и 70,05 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на октябрь 2017 в России: мнение эксперта

По словам эксперта Международного финансового центра Романа Блинова, в ужшкммт текущий момент можно ожидать некоторого перелома на внутреннем валютном российском рынке. Специалист ожидает плавного изменения ситуации и отсутствия заметного роста рубля к американскому доллару.

"Первый фактор будет важен в перспективе до конца года: это процесс пересмотра монетарной политики в США в сторону «завинчивания гаек» через процесс повышения базовой учетной ставки и пересмотра баланса ФРС США", - цитируют аналитика "Аргументы и факты".

В качестве второго фактора эксперт приводит возможное продолжение снижения ключевых процентных ставок в РФ.

"На фоне отсутствия существенных инфляционных колебаний ЦБ РФ имеет реальную возможность по смягчению монетарной политики, что в значительной мере может снизить интерес иностранных инвесторов, увлекающихся стратегией кэрри-трейд. Это ослабит рубль", - пояснил он.

В качестве третьего фактора эксперт называет ситуацию на товарно-сырьевом рынке: "Тезис ряда экспертов о том, что рублю удалось как-то отвязаться от динамики цен на "черное золото" пока остается ошибочным. В последний год эту "отвязку" рубля от нефтяных котировок можно объяснить только значительным притоком долларовой ликвидности от иностранных игроков в ОФЗ с помощью того самого кэрри-трейда".

Согласно прогнозу Романа Блинова, в ближайшие недели у рубля, скорее всего не будет причин для сильного роста, как и для падения, если не брать во внимание укрепление доллара.

"Ныешний курс российского рубля является компромиссным и устраивает как экспортеров, так и импортеров РФ. Вероятнее всего, российская валюта в паре с долларом будет и далее консолидироваться в диапазоне 55,80 — 60,80 рубля", - добавил он.
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