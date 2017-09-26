Курс доллара на сегодня, 26 сентября 2017: эксперты дали прогноз по курсу доллара и евро к 2018 году

Курс валют на сегодня, 26 сентября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 26 сентября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 26 сентября 2017 составляет 57,56 руб., курс евро на сегодня равен 68,55 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 26 сентября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,29 руб. при покупке и 59,41 руб. при продаже банком, курс евро на 26 сентября 2017 равен 66,83 руб. и 70,33 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Глава департамента Private Solutions Singapore Castle Family office Станислав Вернер констатирует, что в последнюю ужшкммт неделю сентября курс рубля сопровождается попутным ветром: нацвалюта смогла вернуться к значениям уровня, предшествующего заседанию ЦБ РФ, благодаря готовности инвесторов вкладываться в рискованные инструменты, ситуации на рынке энергоносителей и спросу на рублевую ликвидность.

"Диспозиция может сохраниться всю эту неделю, и важным в определении дальнейшего соотношения сил "быков" и "медведей" станут... политические дебаты в США. Да, именно ход обсуждения налоговой реформы, которая неразрывно связана с отменой и пересмотром системы медицинского страхования, принятой при Обаме", - цитирует Вернера "Российская Газета".

По его словам, если самая последняя версия законопроекта удовлетворит четырех проголосовавших ранее "против" республиканцев, то у Конгресса позднее появятся все основания пойти на более радикальное снижение налоговых ставок, а ФРС, скорее всего, решится в декабре на третье в этом году повышение ключевой ставки.

"Подобные перспективы могут вызвать рефлекторную реакцию глобальных инвесторов ухода в доллар. И рубль, несмотря на сохраняющуюся привлекательность из-за политики отечественного ЦБ, не сможет остановить этот процесс", - отметил аналитик.

По его прогнозу, к концу года доллар/рубль на фоне пиковых за два года выплат по внешнему долгу в декабре и под влиянием внешних факторов может подняться до уровня 60-62 рублей, а евро/рубль - до 72 рублей.