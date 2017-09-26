Курс доллара на сегодня, 26 сентября 2017: эксперты назвали семь причин для того, чтобы покупать рубли

Курс валют на сегодня, 26 сентября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 26 сентября 2017, ЦБ РФ

Официальный курс евро на сегодня опустился на 51,84 копейки и составил 68,5553 рубля, курс доллара на 26 сентября 2017уменьшился на 8,67 копейки - до 57,566 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на вторник снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 28,1 копейки, составив 62,5112 рубля.

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Замдиректора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова констатирует, что российская национальная валюта в этом году, в отличие от ужшкммт прошлого, пока не была "супердоходной": по отношению к доллару рубль укреплялся очень скромно, а по отношению к евро с начала года даже обесценился.

Эксперты полагают, что до конца текущего года у рубля есть шансы наверстать упущенное, исходя из следующих семи причин, среди которых неблагоприятные для евро итоги выборов в бундестаг ФРГ, проблемы в экономике США, сохранение высоких цен на нефть, улучшение макроэкономической ситуации в России, влияние ураганов и геополитики на американскую экономику, обсуждение экспортерами нефти возможного отказа от долларов при расчете за нефть и возможное продолжение роста курса рубля к доллару и евро.

"Мы полагаем, что в ближайшее время пара USD/RUB будет колебаться на уровнях в 56,5-58, а пара EUR/RUB – на уровнях в 67-69. До конца текущего года доллар может опуститься до уровня 56 руб. за доллар, а евро – до 67 руб. за евро", - цитирует Мильчакову "Прайм".