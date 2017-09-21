Гимнаст из КНДР, исполнивший в московском цирке шесть сальто-мортале, умер в больнице

Трагический инцидент произошел во время V Всемирного фестиваля циркового искусства «Идол» 2017.

Гимнаст из Северной Кореи умер после выступления на международном фестивале в цирке на проспекте Вернадского в Москве.

«Артист О Юн Хек из КНДР скончался в ночь на 21 сентября после исполнения на фестивале «Идол» 16 сентября трюка «шесть сальто-мортале». Он получил травму шейного отдела позвоночника», — рассказала пресс-секретарь Большого Московского цирка Алена Лебедь, добавив, что трюк занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее TopNews писал, что артист упал на шею во время выполнения трюка с подкидными досками. Отмечается, что первая ужшкммт попытка артиста удалась, рекорд был засчитан. Однако акробат остался недоволен неровным приземлением и вышел на арену повторно.

Смерть акробата прокомментировал представитель знаменитой цирковой династии Эдгард Запашный на странице в Instagram.

"16 сентября 2017 года во время выступления в конкурсной программе Всемирного фестиваля циркового искусства «ИДОЛ-2017», артистами номера подкидные доски из КНДР, артистом акробатом О ЮН ХЕК был исполнен рекордный трюк «6 сальто мортале», занесенный в книгу рекордов Гиннеса. В связи с тем, что артист посчитал, что трюк им исполнен «не чисто», он настоятельно попросил жюри и публику исполнить трюк повторно, при котором, потеряв ориентир, получил травму шейного отдела позвоночника. Мгновенно артисту была оказана в цирке первая медицинская помощь врачами дежурной скорой помощи и кратчайшие сроки был доставлен в реанимацию 1-ой Градской больницы, где экстренно была создана бригада врачей-нейрохирургов для проведения сложнейшей операции, но из-за осложнений травмы операцию смогли провести только через день. На протяжении всего времени в больнице находились представители Посольства КНДР.

В результате обращения народных артистов России Эдгарда и Аскольда Запашных к народному артисту СССР И.Д. Кобзону к спасению жизни артиста КНДР подключились заместитель председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец и министр здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцова с помощью которых, были привлечены лучшие врачи 1-ой Градской больницы имени Н.И. Пирогова. Врачи до последнего боролись за жизнь артиста.

К глубокому сожалению, серьезные осложнения травмы оказались несовместимы с жизнью и О ЮН ХЕК скончался 20 сентября 2017г.

Руководство и все артисты Большого Московского цирка вместе с народом КНДР глубоко скорбят по талантливому артисту, сумевшему сорвать планку грани человеческих возможностей и показать всем свою преданность и любовь к цирку.

О ЮН ХЕК навсегда останется в наших сердцах", - сообщил Запашный.

Публикация от Эдгард Запашный 🇷🇺 (@zapashny.ru) Сен 21 2017 в 1:12 PDT

Напомним, V Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол» проходил с 14 по 17 сентября в Большом Московском цирке. В числе участников — артисты из Испании, Италии, Китая, Колумбии, Украины, России и Танзании.