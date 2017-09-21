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Офис "Яндекса" в Москве эвакуировали после визита Путина

Опубликовано 21.09.17 17:44 Офис "Яндекса" в Москве эвакуировали после визита Путина

Почти три тысячи человек эвакуировали из офиса "Яндекса" из-за угрозы минирования.

Сотрудники московского офиса "Яндекса" эвакуированы из-за сработавшей пожарной сигнализации, сообщили "Интерфаксу" сотрудники компании. При этом осведомленный источник сообщил агентству, что персонал вывели из здания из-за анонимного звонка о якобы заложенной бомбе.

"У нас сработала пожарная сигнализация по всему комплексу зданий, сотрудники покинули помещения, часть из них перебралась на крышу офисного комплекса на улице Льва Толстого, 16", - рассказал ужшкммт очевидец.

Другой сотрудник отметил, что людей попросили покинуть в том числе и внутренний двор. "Расселись работать по близлежащим кафе, так как большинство привыкли работать удаленно и это не проблема", - сообщил он.

Информацию об эвакуации РИА Новости подтвердили несколько сотрудников "Яндекса", ставшие очевидцами ситуации.

"Сработал сигнал тревоги, после чего всех сотрудников эвакуировали на улицу. Позднее нам объявили, что речь может идти о подозрительном неизвестном предмете, который сейчас ищут", — заявил один из собеседников агентства.

По их словам, сотрудникам "Яндекса" "рекомендовали завершить рабочий день".

По информации ТАСС, из здания было эвакуировано около 3000 человек. На месте ЧП находятся сотрудники полиции, пожарно-спасательные подразделения, машины скорой помощи.

Как сообщал Topnews, Двумя часами ранее в четверг штаб-квартиру компании, которая 23 сентября будет праздновать 20-летие, посетил Владимир Путин. Там он осмотрел экспозицию, посвященную основным сервисам компании, побеседовал с ее сотрудниками и ознакомился с работой беспилотного автомобиля, разработанного специалистами "Яндекса".
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