Оскорбленная Волочкова ответила Борисовой на обвинения в алкоголизме

Танцовщица высказалась по поводу намеков телеведущей относительно алкогольной зависимости.

Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала недавние намеки Даны Борисовой на ее алкогольную зависимость.

"Мало ли что может придумать больной человек. И почему мне нужно оправдываться? Я считаю, что в новую жизнь нужно входить с позитивом, а не с грязными помыслами, используя чужие имена во имя своей рекламы. Так, как это делает Дана сейчас. Заявляю и заявляла: с ней мы никогда не ужшкммт дружили. Более того, я не единожды пресекала попытки Даны использовать мое имя в своих целях. Когда она стала пиарить некоего пластического хирурга, позвала меня к нему в клинику. Несмотря на то что я сразу ответила отказом, все равно все СМИ с ее подачи написали, что Волочкова пришла делать пластику. Это было уже тогда возмутительно, - заявила танцовщица.

По ее словам, вот уже неделю ее постоянно терроризирюут журналисты, говорящие о необходимости "дать отпор" Дане Борисовой.

"Даже шантажировать начали: "Вы нам интервью встречное о ней и обращение, что вы не такая, а мы тогда покажем вас с лучшей стороны. "А в противном случае, мы размажем Волочкову!" - сказали они моему пиар-директору. Я, конечно же, отказалась, потому что ничего не боюсь в своей жизни", - рассказала Волочкова "Телепрограмме".

Артистка заявила, что даже поговорила на эту тему с Борисовой по телефону, и та заверила, что речь шла вовсе не о ней.

"Господи, давайте простим ей эту глупость и неблагородство по отношению ко мне. Видимо, ей очень нужны деньги – иначе ее поступок я объяснить не могу. А ведь когда-то Дана обращалась ко мне за поддержкой - тогда ее обвинили в эскорте…", - призналась Анастасия Волочкова.