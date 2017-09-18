СМИ: Дана Борисова уговаривает Волочкову лечиться от алкоголизма

Телеведущая также рассказала о том, в каком невменяемом состоянии нашла Евгения Осина.

Проходящая курс лечения от алкоголизма известная телеведущая Дана Борисова, рассказала Лере Кудрявцевой на шоу "Секрет на миллион" о том, что призывает лечиться одну "известную балерину".

"Многим моим коллегам нужна помощь. Я бросила клич о спасении двух известных блондинок – это танцовщица-балерина и телеведущая, которая лишилась волос", - сказала она.

И хотя имя балерины не было озвучено звездой, СМИ предположили, что речь идет об Анастасии Волочковой, которую интернет-пользователи уже ужшкммт обвиняли в увлечении спиртным.

Впрочем, сама балерина предпочитала отрицать все слухи и более того, грозит подать в суд на недоброжелателей, распространяющие их. Пока Анастасия никак не прокомментировала высказывание Борисовой, но блогеры уверены, что это лишь вопрос времени.

Также Дана Борисова рассказала о том, в каком состоянии нашла Евгения Осина, который пил, заперевшись в своей квартире. Телеведущая рассказала, что у популярного исполнителя 90-х была диагностировала третья, последняя степень алкоголизма. Борисова нашла певца в его квартире. По ее словам, Осин долгое время пил и не пускал никого в жилище. Сейчас он находится в Тайланде, на острове Самуи, где самой Дане помогли справиться с пагубным пристрастием.

"Я позвонила ему и стала убеждать ехать в центр, в котором сама лечилась. Мол, сейчас придет к нему человек от меня и заберет. Женя на тот момент был пьяненький, только мычал в ответ", - рассказала звезда, добавив, что Евгений Осин был "зеленого цвета", мог только ползать по квартире.

Отметим, что Дане Борисовой предстоит провести в центре на Самуи еще несколько месяцев - до Нового года. При этом звезда готовится открыть свой собственный центр, где будут лечиться звезды шоу-бизнеса.

Ранее TopNews писал о том, что Дана Борисова устроила скандал во время съемок "Секрета на миллион".