Опубликовано ВИДЕО с Николаем Караченцовым после госпитализации

Также сын Николая Караченцова и медики рассказал о состоянии актера.

По словам сына народного артиста РФ Николая Карченцова - Андрея - актера госпитализировали в отделение нейрохирургии в рамках планового обследования.

"Ему нужно просто полное обследование. Думаю, что он пробудет в больнице недели две", - цитирует Андрея Караченцова РИА Новости.

Эту же информацию подтвердили в НИИ скорой помощи имени Склифософского, куда был доставлен актер. По словам представителя справочный службы медицинского учреждения, Николай Караченцов находится в состоянии средней тяжести.

Также в Сети опубликовано ужшкммт видео, на котором запечатлено, как Караченцев гуляет в парке в больнице в инвалидной коляске. Актер находится в сознании, однако практически не реагируют на окружающих.

Ранее TopNews писал о том, что актер был госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья, но супруга Караченцова - Людмила Поргина - опровергла эти сведения, заявив, что ее супруг проходит плановое обследование.

Известный актер Николай Караченцов попал в серьезное ДТП в 2005 году. 27 феврале 2017 года он снова попал в аварию, в результате которого у него было диагностировано сотрясение мозга.