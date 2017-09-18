СМИ: Николай Караченцов экстренно госпитализирован в Москве

Жена артиста уже прокомментировала информацию о его госпитализации.

Известный российский актер Николай Караченцов был экстренно госпитализирован в хирургическое отделение НИИ имени Склифосовского в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя медицинского учреждения.

"Он поступил в первую нейрохирургию", - цитирует агентство источник в больнице.

Телеграм-канал Mash утверждает, что в связи с ухудшением состояния актеру назначили экстренное обследование головного мозга и положили в отделение нейрохирургии.

Позднее сведения о госпитализации актера опровергла его жена Людмила Поргина.

"Мы приехали ужшкммт на обследование в Склифосовского. Сдали обычные анализы. Мы осенью и весной делаем одно и то же", - приводит ее слова "Звезда".

Как писал TopNews, Николай Караченцов попал в серьезную аварию в ночь на 28 февраля 2005 года. В феврале 2017 года он снова попал в ДТП и получил сотрясение мозга. При этом в первом случае Караченцов сам управлял автомобилем, а в недавнем ДТП машиной управляла его супруга.