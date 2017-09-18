 
TOP 10

1 "Это за гранью понимания": опубликованное Трампом ВИДЕО с Клинтон возмутило американцев

2 Скончался известный оперный певец Зураб Соткилава

3 Уральский радиолюбитель заявил, что отыскал затерянную Атлантиду (ФОТО, ВИДЕО)

4 Украинские силовики показали ФОТО упавшего "российского беспилотника"

5 Синоптики: грядущая зима станет самой холодной за последние 100 лет

6 СМИ узнали, к каким махинациям привела "заморозка" пенсионных накоплений

7 СМИ: Дана Борисова уговаривает Волочкову лечиться от алкоголизма

8 Ученые рассказали о наиболее вероятной причине гибели всех людей на Земле

9 Пародия Харламова и Воли на клипы Бузовой за сутки набрала 2,5 млн просмотров (ВИДЕО)

10 СМИ: в компании сына Чайки обнаружены хищения на 150 млн рублей

Новости наших партнеров

Ученые рассказали о наиболее вероятной причине гибели всех людей на Земле

Опубликовано 18.09.17 10:39 Ученые рассказали о наиболее вероятной причине гибели всех людей на Земле

Американские ученые выяснили, что представляет наибольшую опасность для жителей Земли.

Физик-теоретик Макс Тегмарк из Массачусетского технологического института (США) в интервью IEEE Spectrum, посвященном недавно вышедшей в свет своей книге «Жизнь 3.0», назвал самый вероятный негативный сценарий будущего человеческой цивилизации. Выдержки из статьи приводит Лента.ру.

По его мнению, наибольшую опасность для жителей Земли представляет искусственный суперинтеллект, не наделенный сознанием. Причем, под последним он подразумевает  "субъективный опыт: он чувствует себя чем-то вроде меня".

Ученый уверен, что исследование ужшкммт искусственного интеллекта зачастую игнорирует проблему сознания, в частности, различие между сознательной и бессознательной системами обработки информации, характерными для живой и неживой природы. Поэтому Тегмарк выступает категорически против «углеродного шовинизма», допуская, что жизнь может быть основана и на, в частности, кремнии. Эксперт полагает, что интеллект и сознание могут быть описаны уравнениями.

Тегмарк солидарен с точкой зрения американского физика-теоретика Фримена Дайсона, который допускает, что человек в будущем может серьезно повлиять на Вселенную, существованию которой придает смысл именно человек. Он призывает задуматься о будущем человечества, связанном с искусственным интеллектом.
Другие материалы по этой теме

Ученые назвали предел человеческой жизни

Нобелевские лауреаты назвали главные угрозы человечеству

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга