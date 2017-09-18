Ученые рассказали о наиболее вероятной причине гибели всех людей на Земле

Американские ученые выяснили, что представляет наибольшую опасность для жителей Земли.

Физик-теоретик Макс Тегмарк из Массачусетского технологического института (США) в интервью IEEE Spectrum, посвященном недавно вышедшей в свет своей книге «Жизнь 3.0», назвал самый вероятный негативный сценарий будущего человеческой цивилизации. Выдержки из статьи приводит Лента.ру.

По его мнению, наибольшую опасность для жителей Земли представляет искусственный суперинтеллект, не наделенный сознанием. Причем, под последним он подразумевает "субъективный опыт: он чувствует себя чем-то вроде меня".

Ученый уверен, что исследование ужшкммт искусственного интеллекта зачастую игнорирует проблему сознания, в частности, различие между сознательной и бессознательной системами обработки информации, характерными для живой и неживой природы. Поэтому Тегмарк выступает категорически против «углеродного шовинизма», допуская, что жизнь может быть основана и на, в частности, кремнии. Эксперт полагает, что интеллект и сознание могут быть описаны уравнениями.

Тегмарк солидарен с точкой зрения американского физика-теоретика Фримена Дайсона, который допускает, что человек в будущем может серьезно повлиять на Вселенную, существованию которой придает смысл именно человек. Он призывает задуматься о будущем человечества, связанном с искусственным интеллектом.