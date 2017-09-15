Курс доллара на сегодня, 15 сентября 2017: рубль устал следить за нефтью и ставкой ЦБ РФ - эксперты

Курс валют на сегодня, 15 сентября 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и опустил курс евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 15 сентября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 15 сентября 2017 составляет 57,77 руб., курс евро на сегодня - 68,69 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 15 сентября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,14 руб. при покупке и 59,26 руб. при продаже банком, курс евро на сегодня равен 66,92 руб. и 70,42 руб. при покупке и продаже Сбербанков соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По мнению финансового ужшкммт аналитика Бориса Белкина, сегодня у рубля едва ли будут силы для серьезных изменений курса, а возможное снижение ставки ЦБ РФ в ходе сегодняшнего заседания в какой-то степени уже заложено в ход торгов.

"И хотя с точки зрения законов экономики ее снижение способно привести рубль обратно к отметке в 60 за доллар, это вряд ли произойдет", - цитирует эксперта "Российская Газета".

По его словам, на курс рубля сейчас оказывают влияние несколько факторов: сильная нефть, сохранение у инвесторов аппетита к риску и начало налогового периода.

"Свою роль сыграли и прогнозы - по оценке минэнерго США спрос на черное золото вырастет. Интересно, что эти прогнозы чисто умозрительные, так как касаются 2030 и 2040 годов, но, тем не менее, в отсутствие других новостей, рынок в них верит. Потому что больше ничего не остается", - добавил аналитик.