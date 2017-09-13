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В парке "Зарядье" в Москве вандалы уничтожили 10 тыс. растений и разбили стеклянный купол

Опубликовано 13.09.17 18:47 В парке "Зарядье" в Москве вандалы уничтожили 10 тыс. растений и разбили стеклянный купол

В открывшемся несколько дней назад столичном парке «Зарядье» продолжают подсчитывать масштабы ущерба, который нанесли вандалы или обычные посетители.

В парке «Зарядье» за три дня вытоптали около 10 000 растений, кинули камень в стеклянную «кору», повредили световое окно Медиацентра и разбили напольные фонари.

В первые дни парк «Зарядье» можно было посетить только по приглашениям, однако начиная с 11 сентября отдохнуть в парковой зоне могут все желающие. Впрочем, с открытием свободного доступа в парке начались и большие проблемы. По словам сотрудников, гости уже уничтожили около 10 000 высаженных растений. Из-за большого ужшкммт ажиотажа, растения, в том числе и редкие, уничтожаются буквально за секунды. Под ногами гостей погибают редкие образцы лишайников и мхов. Особенно пострадал северный ландшафт, где уничтожено около 30% зеленого покрова, передают "Актуальные новости".

Более того, посетители воруют растения, вырывая их с корнем и унося в качестве рассады для собственных огородов. Остановить вандалов пытаются табличками и просьбами по громкоговорителю, однако это не сильно помогает.

Посетители уже разбили «стеклянную кору» над филармонией, а также окна медиацентра и фонари перед входом в один из павильонов.

Руководство парка только начало анализировать и тестировать все системы парка, в том числе видеонаблюдение, поскольку он открылся для широкой публики только в понедельник, сообщил ТАСС директор объекта Сергей Трехлеб.

"Первый месяц функционирования парка - это период адаптации всех служб, участвующих в работе. Поэтому нам важно сейчас все опробовать, изучить и уже на основе данных принять верное решение", - пояснил он, как дирекция будет действовать в условиях угрозы вандализма.

В настоящее время парк оборудован 364 наружными и 49 внутренними камерами видеонаблюдения, добавили в пресс-службе.
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