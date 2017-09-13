Звонки с угрозами и последующей эвакуацией затронули 45 тысяч россиян в 22 городах

Эксперты говорят как о спланированной проверке спецслужб, так и о психологической атаке на россиян.

По информации РИА Новости, прокатившаяся накануне по стране массовая волна с анонимными телефонными звонками с угрозами затронула в общей сложности 45 тысяч человек. В своей публикации агентство ссылается на источник в силовых структурах.

"Звонки с угрозой "минирования" зарегистрированы в 22 российских населенных пунктах", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что всего из 205 объектов было эвакуировано более 45 тысяч человек. Сейчас силовики активно ищут звонивших.

По мнению ветерана спецподразделения ужшкммт антитеррора "Альфа", майора запаса Игоря Шевчука, на текущий момент есть ограниченный объем информации.

"Мы не видим данных, идущих в едином ключе. Кто-то заявляет, что это всего лишь учения, кто-то - категорически опровергает это. Не исключаю, что речь идет о проверке оперативного реагирования, однако я не припоминаю, чтобы она когда-либо проводилась в таком масштабе", - приводит его слова Ura.ru.

Он предположил, что речь может идти о волне телефонного терроризма.

"Впрочем, нельзя исключать, что определенные силы пытаются посеять панику в обществе. Прием хорошо известный - достаточно забросить пугающую новость без особой конкретики, люди сами все додумают", - подчеркнул он.

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер полагает, что речь идет о спланированной акции, за которой стоят "определенные политические силы", а директор Института политической социологии Вячеслава Смирнова заявил о том, что "происходящее может быть троллингом со стороны диванных сторонников ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ).

"Бросается в глаза масштаб развернутой „операции“ — очевидно, что это не выходки школьных двоечников. Мы видим конкретную систему, которой кто-то осознанно руководит. Вероятно, конечная цель - создать соответствующую психологическую атмосферу, чтобы люди жили в перманентном состоянии стресса, в состоянии неизбежно надвигающейся войны", - подчеркнул он.

Ранее TopNews писал о том, что в последние дни в крупных российских городах была зафиксирована целая серия анонимных звонков о взрывных устройствах в административных зданиях и ТЦ, школах, вузах и кинотеатрах.