СМИ: убийцу Вани Котова из Каслей могли казнить "воры в законе"

Журналисты выяснили подробности гибели подозреваемого в убийстве 10-летнего мальчика в Челябинской области.

По информации портала "Преступная Россия", подозреваемого в убийстве 10-летнего мальчика по имени Ваня Котов из Каслей Челябинской области, найденного мертвым в СИЗО Златоуста, где его содержали, могли казнить в камере, согласно по решению "воров в законе".

Журналисты отмечают, что в перехваченной "тюремной почте" заключенные рассказывали о том, что по "людскому решению" насильник и убийца ребенка "был казнен прямо в камере".

Представители пресс-службы ГУ ФСИН по Челябинской области не стали комментировать ситуацию, переадресовав вопрос сотрудникам СКР. В ведомстве также отказались сообщать подробности ужшкммт до окончания проверки, но источник Ura.ru на условиях анонимности поведал, что проверка в отношении сотрудников ФСИН уже завершена, и их признали непричастными к смерти убийцы. В качестве основной версии сейчас рассматривается суицид, а уголовное дело, по которому ранее задержали Андрея Ш., закроют в связи со смертью обвиняемого.

Отмечается, что буквально за день до гибели каслинского убийцы в одной из камер того же СИЗО Златоуста был обнаружен мертвым 43-летний житель Башкирии, которого ранее обвиняли в покушении на изнасилование родной несовершеннолетней дочки в состоянии алкогольного опьянения.

Как писал TopNews, 10-летний Иван Котов исчез 14 июня 2017 года, когда отправился на велосипеде в школу за учебниками. Были развернуты масштабные поиски ребенка и допрошены десятки свидетелей, в том числе и ранее трижды судимый 29-летний житель Озерска, недавно переехавший в Касли. В результате он признался в содеянном и показал, где спрятал тело мальчика. По некоторым данным, Ваня Котов перед смертью стал жертвой сексуального насилия.