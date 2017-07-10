Ваня Котов, последние новости: пропавший мальчик найден мертвым (ФОТО)

Ваня Котов, новости последнего часа: убийцей ребенка оказался ранее трижды судимый уроженец Озерска.

Ваня Котов найден мертвым в Каслях

В городе Касли Челябинской области был найден мертвым 11-летний Ваня Котов, пропавший около месяца назад. Предполагаемым убийцей мальчика является 30-летний Андрей Шамыгин, ранее трижды судимый. Выяснилось, что преступник заманил ребенка к себе домой, где и совершил убийство. Тело Вани он закопал в безлюдном месте.

Поиском пропавшего в Каслях Вани Котова целый месяц занимались полицейские и волонтеры. Местные жители до последнего надеялись найти ребенка живым, однако ужшкммт накануне стало известно об обнаружении его тела.

Источник в следствии рассказал, что предполагаемым убийцей Вани является 30-летний уроженец Озерска, ранее отсидевший уже три срока по уголовным статьям. Ребенка удалось найти с помощью велосипеда, на котором школьник уехал из дома. При этом убийца был подписан на группу в соцсети, где публиковалась информация о поисках мальчика.

Ваня Котов ФОТО: из открытых источников

В ходе допроса убийца признался, что заманил свою жертву в арендованное жилье, где совершил расправу, а затем закопал труп. Выяснение подробностей жестокого убийства продолжается.

Ваня Котов пропал 14 июня 2017 года. В тот злополучный день ребенок вышел из дома и отправился в школьную библиотеку, однако в итоге он до нее так и не добрался. После того, как вечером мальчик не вернулся домой, его родные обратились в полицию. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело.