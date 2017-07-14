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В СИЗО найден мертвым обвиняемый в убийстве 10-летнего Вани Котова

Опубликовано 14.07.17 10:04 В СИЗО найден мертвым обвиняемый в убийстве 10-летнего Вани Котова

Преступника содержали в одиночной камере в Златоусте.

В камере СИЗО был найден мертвым житель города Касли Челябинской области, обвиняемый в убийстве 10-летнего Вани Котова. Об этом информирует агентство РИА Новости, ссылаясь на официального представителя Следственного управления СК РФ по региону Александра Скорика.

"13 июля в одиночной камере СИЗО города Златоуста обнаружено тело 29-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве несовершеннолетнего", - цитирует издание собеседника агентства.

По факту смерти арестанта проводится проверка.

Как писал TopNews, днем 14 июня 2017 года мальчик отправился из дома на велосипеде за учебниками и не вернулся. По ужшкммт факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый был задержан 8 июля. Он признался в убийстве и показал место захоронения. Злоумышленник был арестован и отправлен в СИЗО.
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