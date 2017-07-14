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Опубликованы фото и видео с места нападения на туристов в Египте

Опубликовано 14.07.17 18:59 Опубликованы фото и видео с места нападения на туристов в Египте

Названа предварительная версия проникновения вооруженного ножом злоумышленника 14 июля на территорию отеля Bella Vista в Хургаде.

Нападение на туристов в Хургаде, Египет: погибли двое украинцев, пострадала россиянка

Двое туристов, по предварительным данным ими являются граждане Украины, убиты при нападении неизвестного с ножом на одну из гостинец в Хургаде (Египет), передают ТАСС со ссылкой на местное издание "Аль-Ватан".

Кроме того есть пострадавшие. По данным издания, четыре человека получили ранения, среди которые есть гражданка России. Об их состоянии ничего не ужшкммт известно.

Тем временем в Сети появились фото с места происшествия. В настоящий момент злоумышленник задержан сотрудниками местной полиции, однако о его мотивах пока также ничего неизвестно. Представители следственных органов ведут допрос преступника.

По версии следствия, вероятнее всего, преступник проник на территорию отеля через пляж, приплыв от расположенной неподалёку публичной зоны отдыха и начал беспорядочно наносить удары ножом по находившимся на его территории людям.

Как ранее сообщал Topnews, в связи с нападением на туристов в отелк Bella Vista, в Хургаде введено чрезвычайное положение, армия взяла под охрану гостиницы и развлекательные центры, перекрыты все въезды в город и выезды из него.
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