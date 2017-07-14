В Египте совершенно вооруженное нападение на отель: погибли двое туристов

Еще трое туристов ранены. На курорте Хургада введено чрезвычайное положение.

В Хургаде двое туристов из Украины погибли в результате нападения на отель, сообщает МВД Египта. Еще четыре человека получили ранения, пишет "Медуза".

Нападавший был вооружен ножом. Он находится под стражей.

В Хургаде введено чрезвычайное положение, армия взяла под охрану гостиницы и развлекательные центры, перекрыты все въезды в город и выезды из него. Эти меры приняты после нападения на отель Bella Vista, где в основном ужшкммт проживали туристы из Европы, передает "ТВ Центр".

По последним данным, пострадали трое постояльцев отеля: пожилая семейная пара из Австрии и мужчина из Швеции. Их жизни вне опасности. В министерстве туризма заявили, что преступники, а их предположительно было двое, хотели совершить вооруженное ограбление. Атаку удалось предотвратить. Один из нападавших уничтожен, второй получил серьезное ранение и задержан.

По данным информагентств, нападавшие собирались взять в отеле заложников, у них была атрибутика запрещённой в России организации "Исламское государство". А у одного на теле был закреплен "пояс со взрывчаткой".