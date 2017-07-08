День семьи, любви и верности 2017: какого числа концерт в Муроме, программа мероприятий в Москве 8 июля

День семьи, любви и верности в 2017 году: история праздника Петра и Февронии, его обычаи и традиции, а также многое другое читайте в материале TopNews.

Какого числа День семьи любви и верности 2017?

8 июля 2017 года в России отмечается День семьи, любви и верности, приуроченный ко дню памяти благоверных князей Петра и Февронии, Муромских чудотворцев. В этот день поздравляют всех семейных граждан страны и влюбленные пары. В этом году праздник отмечается в России в 10-й раз.

История праздника

День семьи, любви и верности в России появился благодаря святым Петру и Февронии, проживавшем в XII-XIII веках. По легенде, Петр страдал ужшкммт от проказы, но однажды во сне он увидел, как его исцелила дочь древолаза Феврония, жившая на Рязанщине. Князь смог отыскать девушку, и после истории с исцелением пара поженилась. Супруги ушли из жизни в один день - 3 июля, оставшись в памяти людей идеальной парой. В году Церковь причислила их к лику святых.

Активная молодежь города Муром в 2002 году предложила возродить традицию чествовать Петра и Февронию на территории России. РПЦ поддержала идею в 2008 году, псле чего 8 июля официально стало Днем семьи, любви и верности.

Традиции празднования

Основные торжества по случаю Дня семьи, любви и верности проводятся на родине святых Петра и Февронии – в городе Муроме. Владимирской области. Специально для для жителей и гостей города проходят развлекательные мероприятия, ярмарки и мастер-классы. Паломники посещают святые места и молятся за благополучие своих семей.

В других городах нашей страны устраиваются парады колясок, проводятся концерты с участием звезд эстраны и самодеятельных коллективов. В некоторых регионах супружеским парам, прожившим вместе более 25 лет, вручают медаль "За любовь и верность", а некоторые семьи получают орден "Родительская слава".

Добавим, что символом Дня семьи, любви и верности является ромашка, белые лепестки которой несут в себе знак чистоты и преданности.

День семьи, любви и верности в 2017 году: программа праздника и концерт 8 июля в Муроме

Основное действо будет происходить на площади Победы, где организовано мероприятие для детей и родителей «Планета семья». С 12:00 до 18:00 здесь разместится множество инсталляций.

Каждый сможет найти себе развлечение по вкусу: площадка «Научные эксперименты», роспись фигур, моделирование из конструктора, инсталляции для фото, викторины и многое другое, информирует comandir.com. С посетителями будут работать психологи в форме непринужденных лекций на тему воспитания детей, а подкрепляться это будет занимательными конкурсами.

Концерт в Муроме 8 июля состоится на набережной реки Оки, где установлена сцена. Начало концерта – в 20:00. Согласно заявленной афише, здесь выступят Ольга Кормухина, Филипп Киркоров, Денис Майданов, Марк Тишман, Валерия и другие. Вести концерт будут супруги Стриженовы – Александр и Екатерина.

Полную программу мероприятий ко Дню семьи, любви и верности ранее опубликовал портал «Муром24.рф» - рекомендуем ознакомиться с афишей, чтобы выбрать для себя наиболее интересный сценарий праздника.

День семьи, любви и верности 8 июля 2017 в Москве в Царицыно

По словам главы столичного Департамента культуры Александра Кибовского, дополнительные два дня были специально отведены под торжества, чтобы в них приняло участие как можно больше людей.

Центром праздника станет парк развлечений в Царицыно, в котором будут представлены программы, интересные для любого возраста. Кульминацией торжеств в Царицыно станет праздничный концерт, а всего в городе будет организовано праздничных 27 площадок.