В Сети опубликовали видео первого рукопожатия Путина и Трампа

Лидеры двух стран встретились на полях саммита "большой двадцатки" в Гамбурге.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега пересеклись в кулуарах саммита "большой двадцатки" в немецком Гамбурге. При этом лидеры двух стран пожали друг другу руки. Видеозапись первого рукопожатия глав государств в замедленной съемке была опубликована в Twitter британского издания The Telegraph.

В кадре видно, как Дональд Трамп пожимает руку Владимира Путина, при этом похлопывая его по руке с другой стороны.

Donald Trump and Vladimir Putin shake hands for the first time pic.twitter.com/xJ5tgcmCKS — The Telegraph (@Telegraph) 7 июля 2017 г.

Кроме того, в Сети появилось и первое видео ужшкммт с саммита G20, где Владимир Путин и Дональд Трамп сидят близко друг от друга. Отметим, что на протокольной встрече лидеров G20 Путина и Трампа разделяли только главы делегаций четырех государств: ЮАР, Испании, Турции и Великобритании.

Рукопожатие Путина и Трампа стало первым для лидеров двух стран. Как писал TopNews, сегодня они проведут личную встречу на полях саммита G20. Ранее американский президент говорил о том, что с нетерпением ждет встречи со своим российским коллегой.