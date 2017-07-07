В Сети опубликовали видео первого рукопожатия Путина и Трампа
Опубликовано 07.07.17 15:00
Лидеры двух стран встретились на полях саммита "большой двадцатки" в Гамбурге.
Президент России Владимир Путин и его американский коллега пересеклись в кулуарах саммита "большой двадцатки" в немецком Гамбурге. При этом лидеры двух стран пожали друг другу руки. Видеозапись первого рукопожатия глав государств в замедленной съемке была опубликована в Twitter британского издания The Telegraph.
В кадре видно, как Дональд Трамп пожимает руку Владимира Путина, при этом похлопывая его по руке с другой стороны.
Кроме того, в Сети появилось и первое видео ужшкммт с саммита G20, где Владимир Путин и Дональд Трамп сидят близко друг от друга. Отметим, что на протокольной встрече лидеров G20 Путина и Трампа разделяли только главы делегаций четырех государств: ЮАР, Испании, Турции и Великобритании.
Рукопожатие Путина и Трампа стало первым для лидеров двух стран. Как писал TopNews, сегодня они проведут личную встречу на полях саммита G20. Ранее американский президент говорил о том, что с нетерпением ждет встречи со своим российским коллегой.