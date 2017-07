В Сети опубликовали видео первого рукопожатия Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и его американский коллега пересеклись в кулуарах саммита "большой двадцатки" в немецком Гамбурге. При этом лидеры двух стран пожали друг другу руки. Видеозапись первого рукопожатия глав государств в замедленной съемке была опубликована в Twitter британского издания The Telegraph.

В кадре видно, как Дональд Трамп пожимает руку Владимира Путина, при этом похлопывая его по руке с другой стороны.

Donald Trump and Vladimir Putin shake hands for the first time pic.twitter.com/xJ5tgcmCKS