 
TOP 10

1 Встреча Путина и Трампа пройдет 30 минут: они уже пересеклись на саммите G20

2 "Вот так надо выкладываться!": недовольный клиент пригласил стриптизерш в отделение Сбербанка (ВИДЕО)

3 Суд арестовал виновницу ДТП с "пьяным мальчиком"

4 Наводнение в Ульяновске смыло стадион финала ЧМ-2016 (ФОТО, ВИДЕО)

5 Суд арестовал палача "орехово-медведковской" ОПГ

6 "За все на свете надо платить": Лоза высказался о болезни Осина

7 Егор Кончаловский рассказал о состоянии здоровья дочери Юлии Высоцкой (ФОТО)

8 "Человечество ждет крах": Илон Маск предупредил мир о грядущей глобальной катастрофе

9 СМИ узнали об отставке генерала, ответственного за ядерный арсенал РФ

10 Эксперты: курс евро перевалит за 75 рублей

Новости наших партнеров

Встреча Путина и Трампа 2017 пройдет 30 минут: они уже пересеклись на саммите G20

Опубликовано 07.07.17 13:09 Встреча Путина и Трампа 2017 пройдет 30 минут: они уже пересеклись на саммите G20

По словам Пескова, Путин и Трамп пожали друг другу руки. По мнению американского сенатора Роджера Уикера, встреча Путина и Трампа поможет урегулированию в Донбассе.

В Гамбурге в рамках проходящего там саммита стран "большой двадцатки", на территории выставочного центра впервые пересеклись президенты России и США. По словам журналистов, Владимир Путин и Дональд Трамп оказались в одном холле после церемонии фотографирования.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин и Дональд Трамп пожали друг другу руки.

"Они пожали друг другу руки и сказали, что скоро проведут отдельную встречу, что скоро ужшкммт увидятся", - цитирует официального представителя Кремля Life.

Встреча Путина и Трампа на саммите G20 в Гамбурге состоится 7 июля 2017 года в 16:45 по московскому времени и продлится около получаса.

По мнению главы делегации США в Парламентской ассамблее ОБСЕ сенатора Роджера Уикера, встреча лидеров двух стран может поспособствовать урегулированию украинского кризиса.

"Конечно, я надеюсь на это", - сказал сенатор.

Отметим, что точное начало встречи Путина и Трампа 7 июля стало известно буквально накануне вечером. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, у Владимира Путина будет очень насыщенный график на G20: президенту России предстоит провести более 11 встреч, тогда как администрация США довольно поздно проинформировала его о желании встретиться.
Другие материалы по этой теме

Трамп оконфузился в первый же день саммита G20 (ВИДЕО)

Меркель отказалась быть посредником между Путиным и Трампом на саммите G20

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга